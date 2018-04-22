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Вьетнамец спас пятерых пациентов, умерев
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Вьетнамец спас пятерых пациентов, умерев 

Вьетнам сегодня 33 минуты назад
Фото: Вьетнам сегодня
Органы погибшего в аварии вьетнамца спасли жизнь трем пациенткам в сайгонской больнице
43-летний мужчина попал в аварию в провинции Бариа-Вунгтау. Его доставили в больницу соседней провинции Донг Най, где врачи констатировали смерть мозга. Члены его семьи приняли решение пожертвовать органы погибшего нуждающимся пациентам. В тот же день за ними прибыли врачи из сайгонской больницы Чо Рэй, специализирующейся на пересадке органов.
В этот же вечер сердце мужчины пересадили женщине, страдавшей миокардиальной дилатацией. Почки погибшего достались двум женщинам с почечной недостаточностью, а роговицы глаз — двум пациентам с язвенной болезнью органа. Все пять пациентов сейчас находятся в стабильном состоянии, заявили врачи.
Источник: Tuoi Tre News
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