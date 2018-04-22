Ещё
Пассажир авто снял на видео опасную поездку по размытой горной дороге во Вьетнаме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пассажир авто снял на видео опасную поездку по размытой горной дороге во Вьетнаме 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Вьетнамский водитель благополучно справился с непростой задачей, проехав по поврежденной горной дороге — опасные приключения снял на камеру мобильного телефона один из его спутников.
Участок пути был частично размыт и перекрыт внушительным водопадом. Мужчина, находившийся за рулем, практически не раздумывая направил транспортное средство вперед и аккуратно миновал все опасные участки.
Многочисленные пассажиры, находившиеся в салоне и кузове автомобиля, восприняли произошедшее достаточно спокойно.
Вести.Ru: последние новости
ДТП с маршруткой в Иркутской области: двое погибших, не менее 11 пострадавших На Новом Арбате провалился грунт Девять подростков попали в больницу из-за отравления суррогатом алкоголя
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция31
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор6
Девушке в багажнике авто сломали ноги4
УАЗик протестировали на бездорожье в США74
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение