Пассажир авто снял на видео опасную поездку по размытой горной дороге во Вьетнаме

Вьетнамский водитель благополучно справился с непростой задачей, проехав по поврежденной горной дороге — опасные приключения снял на камеру мобильного телефона один из его спутников.

Участок пути был частично размыт и перекрыт внушительным водопадом. Мужчина, находившийся за рулем, практически не раздумывая направил транспортное средство вперед и аккуратно миновал все опасные участки.

Многочисленные пассажиры, находившиеся в салоне и кузове автомобиля, восприняли произошедшее достаточно спокойно.