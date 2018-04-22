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Число жертв ДТП в Иркутской области увеличилось до трех
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Число жертв ДТП в Иркутской области увеличилось до трех 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Число погибших в результате аварии в Шелеховском районе Иркутской области увеличилось до трех человек. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе областного Минздрава.
"Погибших трое, двое из которых скончались на месте до приезда скорой помощи. Один человек был в тяжелом состоянии, в состоянии клинической смерти. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но травмы оказались несовместимыми с жизнью", — сказал представитель министерства.
Всего, по его словам, в аварии пострадали 13 человек, из них двоих доставили санавиацией в областную клиническую больницу, четверо госпитализированы в Шелеховскую районную больницу. Еще четверо человек направлены на амбулаторное лечение. «Одного пострадавшего госпитализируют в Слюдянке», — отметили в пресс-службе. Двое от осмотра и медицинской помощи отказались.
Авария произошла около 13:00 по местному времени (08:00 мск) на трассе «Байкал». Столкнулись микроавтобус, следовавший по маршруту Иркутск — Слюдянка, и минивэн. На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются обстоятельства произошедшего.
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