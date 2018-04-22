Опубликованы фото с места смертельного ДТП под Иркутском

Снимки, сделанные на трассе в Иркутской области, где 22 апреля столкнулись микроавтобус и минивэн появились в Сети. На фотографиях видно, что от удара оба транспортных средства превратились в груду металла.

Рядом с искареженными автомобилями работают спасатели, которые прибыли на место ЧП. На обочине вперемешку с переломанными ветками деревьев лежат запчасти и тела погибших.

Источник фото: Канал 360tv

Источник фото: Канал 360tv

При столкновении погибли два человека, которые ехали в минивэне. Остальных пострадавших, получивших серьезные травмы отвезли в местные больницы. Вскоре стало известно, что спасти одно из госпитализированных, медикам не удалось.