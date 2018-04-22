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По факту гибели российской велогонщицы под Геленджиком завели уголовное дело
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По факту гибели российской велогонщицы под Геленджиком завели уголовное дело 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Полиция Геленджика возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла велогонщица Лидия Плужникова.
Напомним, 24-летнюю спортсменку насмерть сбил несовершеннолетний водитель в селе Архипо-Осиповка, в результате которого погибла 24-летняя российская велогонщица Лидия Плужникова.
Уголовное дело заведено по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водитель, совершивший наезд на велосипедистку, управлял автомобилем «Жигули» без прав. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
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