По факту гибели российской велогонщицы под Геленджиком завели уголовное дело

Полиция Геленджика возбудила уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла велогонщица Лидия Плужникова.

Напомним, 24-летнюю спортсменку насмерть сбил несовершеннолетний водитель в селе Архипо-Осиповка, в результате которого погибла 24-летняя российская велогонщица Лидия Плужникова.

Уголовное дело заведено по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Водитель, совершивший наезд на велосипедистку, управлял автомобилем «Жигули» без прав. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.