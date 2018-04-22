Рейтинг городов-миллионников по продажам новых автомобилей

Аналитики «Автостат Инфо» составили рейтинг городов-миллионников с самыми высокими продажами легковых автомобилей за период первых трех месяцев 2018 года.

Этот рейтинг возглавляет Москва. По данным «Автостат Инфо», в российской столице за январь-март текущего года было продано 45 688 новых машин. Второе место по продажам новых автомобилей среди городов-миллионников занимает Санкт-Петербург, где за отчетные три месяца было продано 20 418 новых легковушек. Третий по величине показатель реализации аналитики «Автостат Инфо» зафиксировали в Казане — 5165 легковых авто, реализованных в первом квартале 2018 года. В Екатеринбурге, который занимает четвертое место по продажам легковушек среди городов-миллионников, за тот же период покупатели приобрели 4603 новых машин. В Самаре (5-е место рейтинга) за январь-март этого года было продано 4007 автомобилей.

В ТОП-10 городов-миллионников с самыми большими продажам легковых автомобилей в отчетный квартал вошли также:

Нижний Новгород — 3867 авто,

Челябинск — 3602 ед.,

Уфа — 3484 шт.,

Ростов-на-Дону — 3246 ед.,

Пермь — 3132 ед.