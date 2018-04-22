Продажи автомобилей компании Jaguar Land Rover в РФ снизились на 1% в январе-марте — до 2,7 тыс. машин

Продажи автомобилей компании Jaguar Land Rover в России снизились на 1% в I квартале 2018 г. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до 2,7 тыс. машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам первого квартала 2018 г. реализовала 2 тыс. 721 автомобиль, что на 1% меньше по сравнению с результатом годичной давности. Несмотря на то, что в отчетный период было продано 552 автомобиля Jaguar (-12%), это снижение было практически полностью компенсировано ростом продаж бренда Land Rover», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в январе-марте российские потребители приобрели 2 тыс. 169 внедорожников Land Rover — на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.