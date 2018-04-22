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На автомобиль, стоявший на платной парковке у стройки ЖК «Университетский», рухнула бетонная плита
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На автомобиль, стоявший на платной парковке у стройки ЖК «Университетский», рухнула бетонная плита 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня на платной парковке, расположенной вдоль стройки ЖК «Университетский», на машину рухнула бетонная плита забора. Как рассказал E1.RU житель дома, расположенного напротив, хозяйка этой машины — девушка, и она, скорее всего, ещё даже не знает, что случилось с её машиной, так как рядом её ещё не видели.
— Застройщик вдоль этого забора организовал платную парковку, поставил «лягушки», — говорит Николай. — На него подали в суд. Эти судебные тяжбы идут до сих пор, по поводу законности этой парковки. А тут на машину забор упал. Заднее стекло продавлено, машина просела.
— Это действительно платная парковка, автомобиль там стоял совершенно законно, — рассказала E1.RU Юлия, начальник отдела рекламы и маркетинга компании «Первостроитель». — Плита упала, скорее всего, из-за сильно порыва ветра. Это форс-мажор, а не халатность. Неприятность случилась, сейчас служба безопасности выясняет, кто собственник автомобиля, конечно, будет компенсация.
Кстати, синоптики уже предупредили о том, что на территории области ожидается сильный ветер. И рассказали о мерах предосторожности.
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