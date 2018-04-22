На автомобиль, стоявший на платной парковке у стройки ЖК «Университетский», рухнула бетонная плита 

Сегодня на платной парковке, расположенной вдоль стройки ЖК «Университетский», на машину рухнула бетонная плита забора. Как рассказал E1.RU житель дома, расположенного напротив, хозяйка этой машины — девушка, и она, скорее всего, ещё даже не знает, что случилось с её машиной, так как рядом её ещё не видели.
— Застройщик вдоль этого забора организовал платную парковку, поставил «лягушки», — говорит Николай. — На него подали в суд. Эти судебные тяжбы идут до сих пор, по поводу законности этой парковки. А тут на машину забор упал. Заднее стекло продавлено, машина просела.
— Это действительно платная парковка, автомобиль там стоял совершенно законно, — рассказала E1.RU Юлия, начальник отдела рекламы и маркетинга компании «Первостроитель». — Плита упала, скорее всего, из-за сильно порыва ветра. Это форс-мажор, а не халатность. Неприятность случилась, сейчас служба безопасности выясняет, кто собственник автомобиля, конечно, будет компенсация.
Кстати, синоптики уже предупредили о том, что на территории области ожидается сильный ветер. И рассказали о мерах предосторожности.