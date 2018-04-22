Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль

Одна и из наиболее частых ошибок водителей — это езда на полупустом баке.

Автоэксперты назвали пять самых распространенных ошибок водителей, которые способны навредить транспортному средству и привести к преждевременному посещению автосервиса.

Одна и из наиболее частых ошибок водителей — это езда на полупустом баке. Это весьма негативно сказывается на работе топливного насоса и в целом системы питания, сообщает сообщает Vlad Time.

Резкие замедления и старты приводят к износу приводов, поломке сцепления, преждевременной замене тормозных механизмов и прочим проблемам. Эксперты предупреждают, что езда на слишком низких оборотах, «внатяг», оказывается еще более опасной: из-за недостаточного давления масла мотором быстро расходуется его ресурс и идут большие нагрузки на трансмиссию.

Кроме того, заметно сокращает жизнь мотору езда на непрогретой машине. Начинать движение можно после нескольких минут стабильной работы мотора, но двигаться следует двигаться плавно, без резких ускорений, пока не выйдут на нормальную температуру рабочие жидкости в двигателе и трансмиссии.

Также эксперты заявляют, что не следует сильно перегружать автомобиль, особенно при езде по плохим дорогам. Из-за перегрузки подвеска перестает хорошо отрабатывать неровности, в результате этого удары передаются на кузов и шасси, что может привести к нарушению структуры кузова и трещинам.