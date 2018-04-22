Проблесковые маячки появятся на школьных автобусах в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Проблесковые маячки появятся на школьных автобусах в Удмуртии. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики Игорь Белозеров , сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«С 1 июля этого года при организованной перевозке детей на крыше автобуса или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета. В связи с этим прошу вас принять все необходимые меры по оснащению автобусов маячками», — цитирует пресс-служба слова Белозерова.

Он также добавил, что в 2018 году для школ Удмуртии было приобретено 8 автобусов на 22 пассажирских места. В ближайшее время ожидается поставка четырех школьных автобусов на 11 посадочных мест. На эти цели из республиканского бюджета выделено 20 млн рублей.