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Неадекватный водитель фуры
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Неадекватный водитель фуры 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Однако в итоге настал момент, когда фуре нужно было перестроиться. Водитель остался верен своему стилю и столь же невозмутимо начал перемещаться на соседнюю полосу, будто бы там и не ехала легковушка. Складывается ощущение, что даже почувствовав столкновение, водитель фуры продолжил маневр, будто нарочно хотел вытолкнуть «соседа» с полосы.
В результате легковой автомобиль потерял управление и с силой врезался в отбойник. К счастью, пассажиры не пострадали.
Мораль: видишь фуру в крайнем левом — не стой у нее на пути.
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