Неадекватный водитель фуры

Однако в итоге настал момент, когда фуре нужно было перестроиться. Водитель остался верен своему стилю и столь же невозмутимо начал перемещаться на соседнюю полосу, будто бы там и не ехала легковушка. Складывается ощущение, что даже почувствовав столкновение, водитель фуры продолжил маневр, будто нарочно хотел вытолкнуть «соседа» с полосы.

В результате легковой автомобиль потерял управление и с силой врезался в отбойник. К счастью, пассажиры не пострадали.

Мораль: видишь фуру в крайнем левом — не стой у нее на пути.