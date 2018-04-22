«Крузак» перевернулся на глазах изумленных полицейских

Прямо на их глазах внедорожник Toyota Land Cruiser на бешенной скорости пролетел перекресток и, промчавшись в каких-то метрах от патрульной машины, проломила ограждения и перевернулась.

Вероятно, у полицейских были другие планы на этот день, но они смиренно поехали оформлять виновника аварии. Он и его пассажир оказались сильно пьяны: у автолюбителя тест показал 0.814 промилле алкоголя.

К счастью, в ДТП никто не пострадал, а сам водитель Land Cruiser отделался ушибами. И лишением прав на долгое время.