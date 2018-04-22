В Москве доля иномарок с пробегом достигла 91%

В Москве доля иномарок с пробегом достигла 91% За первый квартал 2018 года покупатели в Москве приобрели 50 234 иномарки с пробегом. Доля таких машин в объеме продаж всех б/у легковушек (55 398 ед.) составила 90,7%. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда в столице было реализовано 52 394 иномарки с пробегом, спад перепродаж в этом сегменте составил 4,1%.

У покупателей в Москве наибольшим спросом среди б/у машин пользовалась модель Ford Focus . С января по март 2018 года здесь было перепродано 1743 подержанных «Фокуса». Спрос на модель сократился на 14,7% к результату прошлого года (2043 ед.). Второе место в рейтинг московского рынка авто с пробегом занимает Hyundai Solaris с результатом 1550 ед. авто, что на 5,2% больше прошлогоднего результата перепродаж (1473 ед.). На третьей строчке рейтинга вторичного авторынка столицы вышла модель Skoda Octavia , перепродажи которой выросли за отчетный период на 26% в годовом сравнении, то есть с 1016 до 1279 ед. авто. Результат в 1064 проданных б/у авто продемонстрировала модель KIA Rio (4-е место в рейтинге). Перепродажи «Рио» увеличились на 17,6% относительно прошлого года (905 авто). Замыкает ТОП-5 самых востребованных автомобилей на вторичном авторынке Москвы модель Toyota Camry. За отчетные три месяца покупатели приобрели 943 б/у седана «Камри», что на 8,3% превысило прошлогодний объем перепродаж модели (871 ед.).

Добавим, что перепродажи иномарок в Москве сократились на 8,2% в марте этого года, до 19 068 ед. авто. Доля этих машин составила 90,7% в объеме перепродаж б/у легковушек в Москве (21 020 ед. авто, -9,7%).