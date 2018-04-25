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В Кемерово пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
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В Кемерово пассажирский автобус столкнулся с грузовиком 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета Кемерова
Страшное дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 23 апреля, в Кемерово, передает «НьюИнформ».
На перекрестке двух автомобильных дорог маршрутный пассажирский автобус на полном ходу врезался в грузовое транспортное средство.
По сообщениям очевидцев аварии, пассажирский автобус двигался в направлении перекрестка на большой скорости и даже не притормозил перед светофором, который показывал запрещающий сигнал. После этого на перекрестке автобус столкнулся с грузовики, который завершал маневр на пересечении улиц.
В момент аварии в пассажирском транспортном средстве был только водитель и кондуктор, который получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения города.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют причины случившегося. По предварительным данным у автобуса могли отказать тормоза из-за чего и произошло дорожно-транспортное происшествие.
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