Ещё
В каких городах больше всего продается автомобилей LADA
Далее:
Читайте также:
Ещё

В каких городах больше всего продается автомобилей LADA 

«Автостат Инфо» 9 минут назад
Аналитики компании «Автостат Инфо» провели исследование на рынке легковых автомобилей в России в первом квартале 2018 года и составили ТОП-10 городов с самыми высокими продажами машин LADA в отчетный период. Выяснилось, что эта «десятка» городов реализовала за январь-март текущего года 11 295 машин «Лада», при том что общий объем продаж отечественного бренда в РФ составил в этот период 66 319 ед. авто.
Больше всего автомобилей марки LADA было продано в этот период в Москве — 2437 ед. авто. На рынке Санкт-Петербурга за первый квартал этого года дилеры реализовали 1891 «Ладу». Третье место среди российских городов с самыми большими продажами автомобилей LADA занимает Тольятти — 1382 ед. авто в I квартале. Далее в рейтинге расположились Самара и Пермь, где с начала года и по март включительно было продано соответственно 998 и 948 ед. новых LADA.
В ТОП-10 городов, у покупателей в которых автомобили LADA пользуются самым высоким спросом, по версии «Автостат Инфо», попали также:
Казань — 878 новых авто марки LADA
Екатеринбург — 729 ед. авто,
Ижевск — 713 шт.,
Воронеж — 663 авто,
Челябинск — 656 авто.
«Автостат Инфо»: последние новости
Рейтинг городов-миллионников по продажам новых автомобилей В Москве доля иномарок с пробегом достигла 91% В марте продолжился спад на рынке грузовиков с пробегом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция31
Казахстан закрыл границу с Россией81
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор6
Девушке в багажнике авто сломали ноги4
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение