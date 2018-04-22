В Майкопе свадебный кортеж на автомобилях и лошадях занял три полосы движения. Видео

Видеозапись инцидента появилась в группе Майкоп Адыгея. Вчера, 21 апреля, улицу Пионерскую фактически заблокировал для движения другого транспорта свадебный кортеж. Конные всадники и автомобили ехали по трем полосам в сторону центра. Объехать процессию не представлялось возможным, а встречному транспорту пришлось буквально протискиваться мимо празднующих. В Майкопе подобный размах свадебных выездов — не редкость. В ГИБДД отдела МВД России по городу Майкопу ранее призвали граждан присылать фото и видео материалы с подобными нарушениями на сайт ведомства с указанием даты и адреса происшествия.