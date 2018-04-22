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В Майкопе свадебный кортеж на автомобилях и лошадях занял три полосы движения. Видео
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В Майкопе свадебный кортеж на автомобилях и лошадях занял три полосы движения. Видео 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Видеозапись инцидента появилась в группе Майкоп Адыгея.
Вчера, 21 апреля, улицу Пионерскую фактически заблокировал для движения другого транспорта свадебный кортеж. Конные всадники и автомобили ехали по трем полосам в сторону центра. Объехать процессию не представлялось возможным, а встречному транспорту пришлось буквально протискиваться мимо празднующих.
В Майкопе подобный размах свадебных выездов — не редкость. В ГИБДД отдела МВД России по городу Майкопу ранее призвали граждан присылать фото и видео материалы с подобными нарушениями на сайт ведомства с указанием даты и адреса происшествия.
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