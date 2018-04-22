Ещё
Трагедия под Новосибирском: пенсионерка за рулем задавила пожилую женщину
Далее:
Читайте также:
Ещё

Трагедия под Новосибирском: пенсионерка за рулем задавила пожилую женщину 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня в одном из новосибирских садоводческих товариществ, находящихся в районе поселка Гусиный Брод произошло ДТП со смертельным исходом.
Автомобиль Nissan Wingroad, за рулем которого находилась 70-летняя женщина, застрял в грязи на дороге. Пытаясь выбраться, водитель сдала назад и сбила 77-летнюю женщину, находившуюся в опасной близости от застрявшей машины. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
Корреспонденту НГС. НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области по телефону подтвердили, что на место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, которые в настоящее время устанавливают все обстоятельства этого ДТП.
Вчера НГС. НОВОСТИ сообщали о ДТП с участием троллейбуса и внедорожника Toyota Prado.
ngs.ru: последние новости
«Хонда» выбросила «Ниссан» в отбойник на Советском шоссе: пострадала девушка Камень с крыши дома разбил лобовое стекло машины в Бердске «Взял у папы покататься»: молодой парень за рулём «КИА Рио» столкнулся с «Хондой»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Под Тверью опрокинулся автобус1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Названы привычки, способные «убить» любой автомобиль1
На рынок вышел самый большой внедорожник Chery
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция31
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение