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В Сакмарском районе женщина скончалась после ДТП
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В Сакмарском районе женщина скончалась после ДТП 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
После дорожно-транспортного происшествия в больницу доставили 54-летнюю женщину сч множественными травмами. Об этом сообщает «Вестирама» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Местную жительницу госпитализировали с переломом голеностопных костей обеих ног, ушибом мягких тканей головы, ссадинами и общим переохлаждением. Но женщина скончалась в медучреждении.
По информации полиции, пострадавшую сбил автомобиль «ВАЗ-21013», за рулем которого находился 29-летний местный житель. Женщина шла по краю проезжей части без светоотражающего жилета.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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