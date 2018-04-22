В Сакмарском районе женщина скончалась после ДТП

После дорожно-транспортного происшествия в больницу доставили 54-летнюю женщину сч множественными травмами. Об этом сообщает «Вестирама» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Местную жительницу госпитализировали с переломом голеностопных костей обеих ног, ушибом мягких тканей головы, ссадинами и общим переохлаждением. Но женщина скончалась в медучреждении.

По информации полиции, пострадавшую сбил автомобиль «ВАЗ-21013», за рулем которого находился 29-летний местный житель. Женщина шла по краю проезжей части без светоотражающего жилета.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.