Ещё
Под Саратовом мужчина вылетел из автомобиля и умер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Под Саратовом мужчина вылетел из автомобиля и умер 

Новости Саратова 24 апреля 2018
Фото: Новости Саратова
Смертельное ДТП произошло 23 апреля на Вольском тракте Саратовской области.
Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, недалеко от поселка Чардым ночную трассу не поделили два автомобиля.
Лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2103 и «Нива». От сильного удара водитель «тройки» буквально вылетел из автомобиля и погиб от серьезных увечий прямо на месте ДТП. В настоящий момент личность погибшего, которому на вид около 30 лет, устанавливается.
Управлявший внедорожником пенсионер был смотре прибывшими на место происшествиями медиками скорой помощи. Водителю оказана помощь на месте. Обстоятельства происшествия и степень вины водителей определит дорожная полиция.
Новости Саратова: последние новости
Саратовский разработчик яда «Новичок» сбит машиной Жительница Саратова попала под колеса иномарки Мусоровоз под Саратовом протаранил газопровод
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ четверть колесных дисков опасны для использования
Казахстан закрыл границу с Россией81
«АвтоВАЗ» начал выпуск седана Lada Vesta Cross в Ижеске
Nissan Leaf перерос в новый Sylphy Zero Emission
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Видео
00:48
КамАЗ в Москве раздавил две легковушки
ДТП
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение