Под Саратовом мужчина вылетел из автомобиля и умер

Смертельное ДТП произошло 23 апреля на Вольском тракте Саратовской области.

Как рассказали интернет-изданию «Новости Саратова» очевидцы происшествия, недалеко от поселка Чардым ночную трассу не поделили два автомобиля.

Лоб в лоб столкнулись ВАЗ-2103 и «Нива». От сильного удара водитель «тройки» буквально вылетел из автомобиля и погиб от серьезных увечий прямо на месте ДТП. В настоящий момент личность погибшего, которому на вид около 30 лет, устанавливается.