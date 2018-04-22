Пытавшийся поджечь автомобиль саратовец сильно угорел

Автоподжигателю потребовалась срочная медицинская помощь.

Очевидцы происшествия сообщили интернет-изданию «Новости Саратова», что на 1-м Казачьем тупике мужчина пытался спалить стоявший во дворе чужой автомобиль.

Пламя от загоревшегося автомобиля было настолько сильным, что сам поджигатель получил отравление продуктами горения. Прибывшие на место стражи порядка выяснили, что злоумышленник уже был ранее судим и недавно освободился из мест лишения свободы.

Сотрудники «скорой» доставили угоревшего в одну из саратовских лечебниц. Скорее всего, мужчина скоро вновь отправится в места лишения свободы.