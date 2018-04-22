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Под Тверью опрокинулся автобус
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При опрокидывании автобуса под Тверью погибла женщина 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жительница Московской области погибла, еще 11 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Торжке Тверской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
МЧС ранее сообщило, что при выезде на трассу М-10 в Торжке опрокинулся автобус, пострадали 12 человек. Речь идет о маршрутном микроавтобусе Mercedes, уточнил источник.
"По уточненным данным, в результате опрокидывания автобуса при выезде из Торжка на федеральную автотрассу М-10 погиб один человек, еще 11 пострадали", — сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в автобусе находились 16 человек. Погибшая — женщина из Московской области, добавил источник.
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