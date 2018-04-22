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Пассажирский автобус опрокинулся в Тверской области, есть пострадавшие
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Пассажирский автобус опрокинулся в Тверской области, есть пострадавшие 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Тверской области перевернулся пассажирский автобус, в результате чего, по предварительным данным, пострадали несколько человек. Об этом сообщает портал Tverigrad.
Авария произошла под Торжком, на въезде в город с трассы М-10. По данным издания, в ДТП один человек погиб и 12 получили ранения. На место выехали спасательные службы и кареты скорой помощи.
В Центральном региональном центре МЧС подтвердили информацию о пострадавших, передает РИА «Новости».
"При выезде на федеральную трассу М-10 в Торжке опрокинулся автобус, предварительно пострадали 12 человек", — сказал представитель ведомства.
Тем не менее МЧС не располагает информацией о погибших.
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