Полицейскими возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Тверской области

«Следователем специализированного следственного отдела УМВД России по Тверской области в отношении 52-летнего водителя автобуса, совершившего ДТП, в котором погибли два человека, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Дорожно транспортное происшествие произошло 22 апреля на Калининском шоссе города Торжка Тверской области. Водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

В результате ДТП погибло 2 человека и 11 человек с травмами различной степени тяжести доставлены в Центральную районную больницу Торжокского района. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия.