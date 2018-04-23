Ещё
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Тверской области
Далее:
Читайте также:
Ещё

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Тверской области 

Rambler News Service 5 часов назад
Фото: Тверская неделя
После ДТП с экскурсионным автобусом в Тверской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следственном комитете России.
По уточненным данным СК, погиб один пассажир, пострадали 12 человек, девять из которых госпитализированы.
В СК также отметили, что в рамках расследования инцидента были изъяты документы в офисе «РусТурСервис» в Твери, допрошены директор фирмы и водитель автобуса, назначены экспертизы.
В воскресенье, 22 апреля, заказной пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе А101 в под Тверью.
Rambler News Service: последние новости
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате ДТП под Ростовом Проживающие возле стадиона ЧМ-2018 в Казани получат спецпропуска на личный автотранспорт В Оренбургской области произошло смертельное ДТП
 Ещё 78 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор7
Казахстан закрыл границу с Россией81
Почему до сих пор не закрыто дело «трезвого мальчика»
Mitsubishi Lancer трансформируется в кроссовер
Volvo может получить двигатели Mercedes-Benz
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение