СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом в Тверской области

После ДТП с экскурсионным автобусом в Тверской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следственном комитете России.

По уточненным данным СК, погиб один пассажир, пострадали 12 человек, девять из которых госпитализированы.

В СК также отметили, что в рамках расследования инцидента были изъяты документы в офисе «РусТурСервис» в Твери, допрошены директор фирмы и водитель автобуса, назначены экспертизы.

В воскресенье, 22 апреля, заказной пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе А101 в под Тверью.