Пьяный мужчина ранил ножом водителя и пассажира такси на Звенигородском шоссе

Оба пострадавших были госпитализированы.

Полицейские задержали подозреваемого в нападении с ножом на водителя и пассажира такси в Пресненском районе столицы.

Сообщение о происшествии поступило полицейским вечером 21 апреля. Горожане рассказали, что рядом с домом 5 по Звенигородскому шоссе лежит окровавленный человек.

— Прибывшими на место полицейскими у дома по указанному адресу с ножевым ранением плеча обнаружен мужчина 1968 года рождения, который госпитализирован в медицинское учреждение, а также задержан и доставлен в ОМВД находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий 60-летний мужчина, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Выяснилось, что подозреваемый и другой мужчина 1978 года рождения в состоянии алкогольного опьянения ехали на автомобиле марки Chery Amulet . В какой-то момент задержанный мужчина резко достал нож и начал наносить удары водителю и второму пассажиру.

Пассажир был доставлен в больницу с двумя ранениями шеи и резаной раной спины, передает агентство городских новостей «Москва»

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