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Под Правдинском столкнулись трактор и микроавтобус
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Под Правдинском столкнулись трактор и микроавтобус 

Вести Калининград 46 минут назад
Фото: Вести Калининград
Виновник аварии сел за руль, хотя ранее его лишили прав, сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по Калининградской области.
За рулём трактора находился 42-летний водитель. Габариты транспортного средства превышали допустимые по ширине, что привело к столкновению со встречным Volkswagen Transporter под управлением 60-летнего автомобилиста.
«В результате ДТП водитель Volkswagen и две его пассажирки, 77-ми и 52-х лет, получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель трактора ранее был лишён прав на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — пояснили подробности в пресс-службе ГИБДД.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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