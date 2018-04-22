Что делать, если сбил человека

Никто из водителей не застрахован от того, чтобы не сбить человека. Трагичная ситуация усугубляется тем, что почти никто толком не знает, что с ним будет после этого. Сегодня рассказываю, как нужно действовать, если инцидент все же произошел и каких последствий ожидать в дальнейшем. Чтобы сразу немного всех успокоить, скажу — посадят вас, скорее всего, только в двух случаях: либо если вы были пьяны, либо если родственники пострадавшего очень хотят вас посадить и у них есть хороший юрист, который знает, как это устроить.

Вы незначительно задели пешехода

Если вы слегка задели человека, например, зеркалом, то в принципе ничего критичного в этом нет. Если пешеход готов «решить вопрос» на месте, то вам стоит на это согласиться, но обязательно взять с него расписку о получении денег в качестве материального возмещения, в которой непременно должно быть написано, что он не имеет к вам претензий. Желательно, чтобы были свидетели, которые также будут указаны в документе. Если полюбовно разойтись не получается, вызывайте ГИБДД . После оформления документов о ДТП, дело будет передано дознавателю, а затем административная комиссия либо направит дело в суд, либо назначит наказание в виде штрафа.

Более серьезное ДТП с тяжкими телесными повреждениями

После столкновения человек может находиться в сознании или без, но порядок действий должен быть всегда примерно одинаков:

1. Остановитесь.

2. Если знаете, как оказать первую помощь пострадавшему — окажите её. Если не умеете, то хотя бы просто найдите что-то вроде покрывала и подушки, чтобы человек не лежал на голом асфальте. Человеческое отношение наверняка скажется потом на показаниях свидетелей в суде.

3. Вызовите скорую помощь и ГИБДД.

4. Попытайтесь найти как можно больше свидетелей и запишите их данные.

5. В ожидании скорой помощи и ДПС постарайтесь узнать у пострадавшего — если он в сознании — телефон его родственника, которому можно позвонить, чтобы сообщить о случившемся.

6. Позвоните своему адвокату, если таковой имеется, и в свою страховую компанию.

7. Задокументируйте на фото и видео обстоятельства ДТП: погодные условия, расположение транспортного средства на проезжей части, тормозной путь, повреждения автомобиля, место аварии вместе с объектами-ориентирами — всё это может понадобиться в суде.

8. После того, как разберетесь с ГИБДД, постарайтесь в справочной службе скорой помощи выяснить, в какую больницу увезли пострадавшего.

9. Навестите его в больнице, извинитесь, узнайте о состоянии здоровья и предложите договориться. Если это невозможно, позвоните родственнику потерпевшего, расскажите о случившемся, извинитесь и скажите, что готовы компенсировать все затраты.

10. Если удается решить все в досудебном порядке, то следует пойти по этому пути, опять же взяв расписку об отсутствии претензий.

11. Если пострадавший «упрется», дело передадут в суд, который будет решать вопрос о вашем наказании.

Какое наказание может быть

Наказание может быть гражданским, административным и уголовным. Всё зависит от степени тяжести причинения вреда здоровью.

1. Легкая и средняя тяжесть предполагают административную ответственность в виде штрафа от 2500 до 20 000 рублей или лишение прав на срок до двух лет.

2. Тяжелая степень причинения вреда здоровью и летальный исход предполагают уголовную ответственность с лишением свободы до 7 лет и лишением прав. Однако нередко всё обходится условным сроком.

3. В случае, если вас признали невиновным, наказания может вообще не быть. Правда, независимо от вины, если только вы не докажете умысел потерпевшего, вы должны будете возместить потерпевшему причиненный вред. Эти расходы, кроме компенсации морального вреда, могут быть возвращены страховой компанией по ОСАГО.

Что делать, чтобы минимизировать последствия ДТП с человеком?

1. Постарайтесь доказать, что вы не нарушали ПДД или у вас не было технической возможности предотвратить наезд. Пригодятся записи с камер видеонаблюдения, видеорегистраторов и показания свидетелей. Если потерпевший нарушал ПДД или с его стороны была грубая неосторожность или даже умысел, укажите на это в своих показаниях и конкретизируйте (пешеход был пьян, перебегал дорогу в неположенном месте).

2. Если речь идет о выплате компенсаций, особенно в то время, когда вы признаны невиновным, постарайтесь показать суду свое тяжелое финансовое и имущественное положение. Если не работаете, то обязательно встаньте на учет в службе занятости. Указывайте на то, что у вас есть больные родственники, кредиты и любые другие обязательства, которые можно подтвердить документально. Чем больше насобираете подобного рода «бумажек», тем меньше в итоге суд обяжет выплатить.

3. Если вы признаны невиновным, вы имеете право подать встречный иск о возмещении причиненного вам ущерба. Положение статьи 1064 ГК РФ во взаимодействии с другими положениями главы 59 этого кодекса не освобождают от ответственности потерпевшего, который сам виновен в неосторожном причинении вреда чужому имуществу. Иными словами, если виновен пешеход, при наличии иска от водителя, суд может обязать потерпевшего возместить невиновному водителю материальный ущерб.

В заключение хочу пожелать всегда быть внимательным и осмотрительным за рулем — это поможет избежать многих неприятностей.

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