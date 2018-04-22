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В Тверской области опрокинулся автобус с туристами, один человек погиб
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В Тверской области опрокинулся автобус с туристами, один человек погиб 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Экскурсионный автобус с 38 пассажирами задел обочину и перевернулся на бок.
Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием экскурсионного автобуса в Тверской области.
Авария произошла под Торжком, на трассе А-101. Всего в автобусе находились 38 пассажиров. По предварительным данным, водитель задел обочину и съехал в кювет, сообщает пресс-служба СК РФ. Девять пострадавших доставлены в больницу Торжка, двое — в больницу Твери, где им будет оказана необходимая медицинская помощь.
«Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Тверской области. По предварительным данным, заказной пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе А-101», — говорится в сообщении.
Автобус следовал из Осташкова в Тверь с остановкой в Торжке, в нем находились туристы.
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