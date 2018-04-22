В Тверской области опрокинулся автобус с туристами, один человек погиб

Экскурсионный автобус с 38 пассажирами задел обочину и перевернулся на бок.

Один человек погиб, еще 12 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием экскурсионного автобуса в Тверской области.

Авария произошла под Торжком, на трассе А-101. Всего в автобусе находились 38 пассажиров. По предварительным данным, водитель задел обочину и съехал в кювет, сообщает пресс-служба СК РФ . Девять пострадавших доставлены в больницу Торжка, двое — в больницу Твери, где им будет оказана необходимая медицинская помощь.

«Следователи устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Тверской области. По предварительным данным, заказной пассажирский автобус съехал в кювет и перевернулся на трассе А-101», — говорится в сообщении.

Автобус следовал из Осташкова в Тверь с остановкой в Торжке, в нем находились туристы.