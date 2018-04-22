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В Тверской области в ДТП погиб один человек, еще 11 пострадали
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В Тверской области в ДТП погиб один человек, еще 11 пострадали 

Аргументы и Факты 14 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Всего в пассажирском автобусе находились 16 человек
Пассажирский автобус опрокинулся в Торжке в Тверской области, в результате погибла одна женщина, еще 11 человек пострадали.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. Ранее в МЧС сообщили, что инцидент произошел в воскресенье при выезде автобуса на трассу М-10.
«По уточненным данным, в результате опрокидывания автобуса при выезде из Торжка на федеральную автотрассу М-10 погиб один человек, еще 11 пострадали», — сказал источник.
Собеседник уточнил, что погибшая являлась жительницей Московской области. Также, по его словам, всего в микроавтобусе Mercedes находились 16 человек.
По данным ГУ МЧС по региону, на месте ДТП работают пожарно-спасательные части, экипаж ДПС и бригада скорой помощи.
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