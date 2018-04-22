В Тверской области в ДТП погиб один человек, еще 11 пострадали

Всего в пассажирском автобусе находились 16 человек

Пассажирский автобус опрокинулся в Торжке в Тверской области, в результате погибла одна женщина, еще 11 человек пострадали.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы. Ранее в МЧС сообщили, что инцидент произошел в воскресенье при выезде автобуса на трассу М-10.

«По уточненным данным, в результате опрокидывания автобуса при выезде из Торжка на федеральную автотрассу М-10 погиб один человек, еще 11 пострадали», — сказал источник.

Собеседник уточнил, что погибшая являлась жительницей Московской области. Также, по его словам, всего в микроавтобусе Mercedes находились 16 человек.