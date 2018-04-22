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Появились фотографии с места аварии в Тульской области
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Появились фотографии с места аварии в Тульской области 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: 360tv.ru
На трассе М‐10 в Тульской области перевернулся рейсовый автобус. В нем находились 30 человек. «360» публикует фотографии с места аварии.
Источник фото: ВКонтакте
По предварительным данным, погибла женщина. Пострадали не менее 13-и человек. КАк отмечают в пресс‐службе регионального управления МВД, автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся.
На месте работают сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств ЧП.
Источник фото: Канал ВКонтакте
Один из 14 пострадавших в аварии с участием маршрутки и минивэна в Иркутской области умер в больнице. Таким образом, число жертв ДТП, произошедшего днем 22 апреля, увеличилось до трех человек.
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