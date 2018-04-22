Появились фотографии с места аварии в Тульской области

На трассе М‐10 в Тульской области перевернулся рейсовый автобус. В нем находились 30 человек. «360» публикует фотографии с места аварии.

Источник фото: ВКонтакте

По предварительным данным, погибла женщина. Пострадали не менее 13-и человек. КАк отмечают в пресс‐службе регионального управления МВД , автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся.

На месте работают сотрудники ГИБДД для установления всех обстоятельств ЧП.

Источник фото: Канал ВКонтакте

Один из 14 пострадавших в аварии с участием маршрутки и минивэна в Иркутской области умер в больнице. Таким образом, число жертв ДТП, произошедшего днем 22 апреля, увеличилось до трех человек.