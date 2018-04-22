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Смертельное ДТП в Коврове
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Смертельное ДТП в Коврове 

ТВ-МИГ 25 минут назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области
Сегодня около 3 ночи в Коврове случилось страшное ДТП. На улице Комсомольская около дома №104 автомобиль «Митсубиси Лансер» вылетел с полосы движения и на полном ходу врезался в дерево. По сообщению очевидцев, на машине стояла летняя резина, а ночью в Коврове резко похолодало и пошел мокрый снег.
Водителя и пассажира иномарки отвезли в реанимацию городской больницы, где спустя несколько часов водитель погиб. А вот за спасение жизни пассажира «Митсубиси» продолжают биться медики города оружейников.
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