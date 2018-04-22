Смертельное ДТП в Коврове

Сегодня около 3 ночи в Коврове случилось страшное ДТП. На улице Комсомольская около дома №104 автомобиль « Митсубиси Лансер» вылетел с полосы движения и на полном ходу врезался в дерево. По сообщению очевидцев, на машине стояла летняя резина, а ночью в Коврове резко похолодало и пошел мокрый снег.

Водителя и пассажира иномарки отвезли в реанимацию городской больницы, где спустя несколько часов водитель погиб. А вот за спасение жизни пассажира «Митсубиси» продолжают биться медики города оружейников.