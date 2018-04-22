Пьяный пассажир с ножом напал на таксиста в центре Москвы

Полицейские задержали пьяного мужчину, который в машине такси без причины напал с ножом на водителя и другого пассажира, инцидент произошел в центре столицы, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Он уточнил, что 21 апреля в 22:21 в службу «02» от граждан поступило сообщение о том, что по адресу: Москва, Звенигородское шоссе, дом 5, лежит человек в крови.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции у дома по указанному адресу с ножевым ранением плеча обнаружен мужчина 1968 года рождения, водитель такси, который госпитализирован в медучреждение. Сотрудниками полиции задержан и доставлен в ОМВД находившийся в состоянии алкогольного опьянения неработающий мужчина 1958 года рождения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, установлено, что 21 апреля в 22:18 по указанному адресу двое мужчин находились в состоянии алкогольного опьянения в качестве пассажиров в автомобиле Chery Amulet , задержанный неработающий мужчина достал нож и беспричинно стал наносить водителю такси и второму пассажиру ножевые ранения.

Он добавил, что второй пассажир с двумя ножевыми ранениями задней поверхности шеи и резаной раной спины госпитализирован в медучреждение.

На месте происшествия обнаружен нож. По данному факту проводится проверка, заключил представитель пресс-службы.