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ДТП на трассе под Иркутском обернулось тремя жертвами и 13-ю пострадавшими
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ДТП на трассе под Иркутском обернулось тремя жертвами и 13-ю пострадавшими 

РИА «ФедералПресс» 26 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вызов с сообщением о трагическом дорожно-транспортном происшествии поступил в Шелеховскую районную больницу. На место были направлены 5 бригад скорой медицинской помощи.
В результате страшного ДТП пострадали 13 человек, из которых двое после первичной диагностики, проведенного лечения и стабилизации состояния переведены санавиацией на реанимобиле в Иркутскую областную клиническую больницу, еще четыре человека госпитализированы в Шелеховскую райбольницу.
На амбулаторное лечение были направлены 4 человека, один пострадавший по собственному желанию госпитализируется в город Слюдянка по месту жительства, два человека отказались от осмотра и оказания медицинской помощи.
По данным ГУМВД региона, погибшие — водитель и пассажир автомобиля Hond, а также одна пассажирка маршрутного такси.
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области.
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