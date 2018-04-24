В Омске два человека пострадали в ДТП с участием пьяного водителя

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сегодня, 24 апреля, в Омске произошло дорожно-транспортное происшествие. Полицейские установили, что пьяный водитель автомобиля Daewoo Nexia , мужчина 1978 года рождения, ехал по улице Демьяна Бедного. Он не справился с управлением и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099 под управлением мужчины 1995 года рождения.

В результате ДТП водителя Daewoo Nexia и его пассажира доставили в больницу. А пассажира ВАЗ-21099 отпустили после осмотра врачей.

В отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело за езду в пьяном виде. Ему грозит штраф 30 000 рублей и лишение водительских прав до двух лет.