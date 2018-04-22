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В Самарской области поймали пьяную женщину, выехавшую в магазин за сигаретами
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В Самарской области поймали пьяную женщину, выехавшую в магазин за сигаретами 

ТРК Губерния 12 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Нарушительница уже была лишена прав за езду в нетрезвом виде. Теперь ей грозит уголовная ответственность. В Красноярском районе области сотрудники полиции остановили автомобиль, водитель которого не соблюдал правила дорожного движения. За рулем находилась 31-летняя жительница соседнего региона. От женщины исходил специфический запах и правоохранители предложили ей пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Эксперты подтвердили версию полицейских: водитель управлял автомобилем в нетрезвом виде. За руль женщина села, чтобы добраться до магазина и купить сигарет. Выяснилось, что прошлым летом подозреваемая уже попадалась на пьяном вождении. Тогда ее лишили водительских прав, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. За очередное нарушение ПДД женщине грозит уже уголовная ответственность.
Фото: pixabay.com
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