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Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Тверской области
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Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Тверской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пострадавших в аварии на трассе А101 в Тверской области везут в Торжокскую центральную районную больницу. Автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся. Следовали начали проверку по факту ДТП.
Как сообщил источник в экстренных службах, сотрудники скорой помощи увезли трех пострадавших, вероятно, в тяжелом состоянии или средней тяжести.
Бригада заберет еще четыре человека следующей каретой скорой помощи и отвезет в Торжокскую центральную районную больницу, куда направили бригады квалифицированных врачей из Твери.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Авария в Тверской области произошла вечером 22 апреля. Один человек погиб. По предварительным данным, автобус перевернулся когда съехал в кювет.
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