Девять человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Тверской области

Пострадавших в аварии на трассе А101 в Тверской области везут в Торжокскую центральную районную больницу. Автобус ударился о правый отбойник на дороге и перевернулся. Следовали начали проверку по факту ДТП.

Как сообщил источник в экстренных службах, сотрудники скорой помощи увезли трех пострадавших, вероятно, в тяжелом состоянии или средней тяжести.

Бригада заберет еще четыре человека следующей каретой скорой помощи и отвезет в Торжокскую центральную районную больницу, куда направили бригады квалифицированных врачей из Твери.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Авария в Тверской области произошла вечером 22 апреля. Один человек погиб. По предварительным данным, автобус перевернулся когда съехал в кювет.