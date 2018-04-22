Автобусам старше 10 лет запретят перевозить детей с 1 июля

Согласно постановлению правительства, для автобусов массой до 5 тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Ленинградскую область, этот запрет вступит в силу уже с 1 июля этого года. Для автобусов массой более 5 тонн с пунктами отправления или прибытия в этих же регионах — с 1 октября.

Для автобусов, у которых пункты отправки и назначения находятся в других регионах, сроки более поздние. Автобусы старше 10 лет массой до 5 тонн не смогут использоваться при детских перевозках с 1 апреля 2019 года. Массой более 5 тонн — с 1 октября следующего года.

Напомним, что столь суровые требования к возрасту автобусов связаны исключительно с обеспечением безопасности перевозок детей. Аварии часто происходят из-за неисправности транспорта. А чем старше машина, тем выше риск, что у нее что-то выйдет из строя. А у нас, по данным ГИБДД, более половины автобусов старше 10 лет.

Однако именно это требование правил организованной перевозки групп детей вызвало огромное количество споров. К моменту их принятия перевозчики не готовы были обеспечить таким транспортом всех желающих. Поэтому срок вступления в силу ограничения возраста автобусов был отложен на неопределенный срок. И вот теперь этот срок установлен.

Надо сказать, что требования к детским перевозкам сейчас довольно строги. Они включают в себя не только требования к автобусам, но и к водителям, к сопровождающим, ограничивают и время поездки. И все эти требования вполне обоснованны. Но дальнейшее совершенствование нормативных актов приводит иногда к тупиковым ситуациям.

Так, например, из-за вступившего в силу нового ГОСТ, который отменил старый, сложилась ситуация, когда к перевозке групп детей по факту допускаются автобусы, которые наш автопром пока еще не производит.

Дело в том, что требования к организованным детским перевозкам распространяются и на школьные автобусы. Доставка детей к школам и детским садам между поселениями осуществляется бесплатно и лежит на учредителях этих организаций. Это в крупных городах такие перевозки не востребованы. А в деревнях это единственный способ дать детям образование.

Так вот, с 1 апреля этого года был отменен ГОСТ Р 51160-98, который устанавливал требования к детским автобусам. Ему на смену вступил в силу ГОСТ Р 51160-98. Но согласно ему школьный автобус предназначен исключительно для перевозки детей в возрасте от 6 до 16 лет. То есть для перевозки детей младшего возраста такие автобусы не годятся.

В России, по данным ГИБДД, более 50 процентов автобусов, возраст которых превышает 10 лет Перевозить детей более младшего возраста требуется в детских сиденьях. Такие сиденья крепятся либо системой Isofix, либо тремя точечными штатными ремнями безопасности. Но кресла автобусов не предусматривают ни того, ни другого. Кроме того, чтобы установить детское сиденье, расстояние между креслами в автобусе должно быть больше, чем предусмотрено для размещения даже взрослого человека. Но таких автобусов отечественного производства в России пока нет.

Эта проблема была озвучена на «круглом столе», посвященном безопасности дорожного движения в Сыктывкаре в рамках социальной кампании «Повод для обгона». Министерство образования Республики Коми обращалось к производителям автобусов. Павловский автозавод ответил, что производство таких автобусов возможно не ранее 2019 — 2020 годов. Аналогичная ситуация с микроавтобусами ГАЗ.

Единственные подходящие для перевозки детей автобусы отечественного производства — Volgabus. Но они рассчитаны на перевозку 50 пассажиров, и они низкопольные. То есть по деревням на них не поездишь. Да и такого количества мест не требуется.

Остаются только автобусы импортного производства. Но проблема заключается не столько в их стоимости, сколько в их обслуживании. Если до ближайшего дилера более тысячи километров, такое приобретение становится бессмысленным.

Понятно, что ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге таких трудностей нет. Но доступность образования детей в регионах — это серьезная проблема. По данным министерства образования Коми, сейчас не реализована потребность в доставке к дошкольным образовательным заведениям 300 детей. И это только в Коми. А что в других регионах?

Также возникают вопросы к требованиям по стажу водителя.

Еще одна проблема организованных детских перевозок связана со сложностью их оформления. В результате некоторые школы отказываются от экскурсий, связанных с автоперевозками. Такие экскурсии организуют родители, не знающие соответствующих правил. А результат может быть плачевным.

Мнение

Сейчас действительно существует проблема с организованной перевозкой групп детей до 6 лет на автобусах. Для ее решения необходимо уже в этом году наладить производство на территории РФ автобусов, обеспечивающих максимальную безопасность детей либо адаптировать существующие автобусы под требования детской безопасности в транспорте.

До сих пор не все образовательные организации понимают, каким образом необходимо оформлять детские организованные перевозки. Не все в принципе способны выполнять эти требования. Это и привело к тому, что вступление в силу требования о возрасте автобусов перенесли. Но запрет был разработан для повышения безопасности детских перевозок. Автобусы, перешагнувшие десятилетний рубеж, независимо от марки производителя и страны выпуска отстают от современных требований, предъявляемых к эффективности систем торможения, рулевого управления и другим элементам активной безопасности. Запас прочности конструкции старых автобусов снижается в 1,5 — 2,5 раза, что в свою очередь значительно увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов.

Ситуация

По оценкам петербургского Содружества гидов и переводчиков, за последний год количество школьных экскурсий снизилось в два раза. Как говорит председатель правления содружества Светлана Иванова , основная проблема — ужесточение требований к организации перевозки детей.

Строгие меры дали результат. Количество детей, погибших в автобусных ДТП, сократилось на 7,1 процента

Сейчас подготовка к выезду на экскурсию длится 10 дней. Организатор поездки сообщает в ГИБДД номер автобуса и имя водителя. Если за это время автобус получит царапину, а водитель сляжет с простудой, сменить транспорт или назначить другого водителя невозможно. Соответственно оформлять все бумаги придется заново.

Многие школы вообще отказываются от проведения экскурсий. Ряд учебных заведений возят детей в музеи нелегально. Алгоритм следующий. Не педагоги от имени школы, а родители как частные лица заказывают автобус, нигде не прописано, что поедет детская группа, соответственно никаких заявок в ГИБДД не подается, жесткие требования относительно технического состояния автобуса, стажа водителя при таком подходе никто не учитывает. Нововведение никак не повлияет на эту схему, и фирмы, которые возят детей без оформления всех документов, смогут и дальше использовать старые автобусы до первой аварии.

Подготовила Вера Черенева

Кстати

Строгие меры детским перевозкам принесли свои плоды. По данным ГИБДД, количество автобусных аварий с детьми снизилось в прошлом году на 1,5 процента. Всего таких ДТП зафиксировано 694. Количество погибших в них сократилось на 7,1 процента. В них погибло 13 детей.