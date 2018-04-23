Школьницу насмерть переехал автомобиль иностранного конвоя в Афганистане

После инцидента автомобиль не стал совершать остановку и продолжил следование по заданному маршруту, сообщает телеканал «360».

Происшествие вызвало массовое недовольство местных жителей. Прежде всего потому, что полиция, обеспечивающая охрану кортежа, даже не попыталась остановить нарушителя.

По словам свидетелей ДТП, машины делегации двигались в неправильном направлении, а полицейские, для обеспечения безопасности проезда кортежа, открыли огонь по местным жителям и задержали несколько человек.

Следствие устанавливает причины и все обстоятельства происшествия.