Ураган в Москве повредил 131 автомобиль 

Сильный ветер, пронесшийся по Москве 21 апреля повалил 1147 деревьев, 30 рекламных щитов и нанес ущерб 131 автомобилю.
Сайт газеты «Вечерняя Москва» сообщает, что жертвами урагана стала девочка-подросток. Так же сообщается о гибели мужчины в Мытищах, который попал под снесенную ветром бытовку. В больницы обратились 17 человек. По данным МЧС, в Московской области из-за урагана произошли аварийные отключения электроснабжения в 25 населенных пунктах и 655 жилых домах.
Общий ущерб, нанесенный ураганом, пока не установлен.