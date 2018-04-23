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Ураган в Москве повредил 131 автомобиль
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Ураган в Москве повредил 131 автомобиль 

Car-Mania 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Сильный ветер, пронесшийся по Москве 21 апреля повалил 1147 деревьев, 30 рекламных щитов и нанес ущерб 131 автомобилю.
Сайт газеты «Вечерняя Москва» сообщает, что жертвами урагана стала девочка-подросток. Так же сообщается о гибели мужчины в Мытищах, который попал под снесенную ветром бытовку. В больницы обратились 17 человек. По данным МЧС, в Московской области из-за урагана произошли аварийные отключения электроснабжения в 25 населенных пунктах и 655 жилых домах.
Общий ущерб, нанесенный ураганом, пока не установлен.
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