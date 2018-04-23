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23 апреля сотрудники ГИБДД проверят омских водителей на трезвость
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23 апреля сотрудники ГИБДД проверят омских водителей на трезвость 

АиФ-Омск 2 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД уже начали проводить профилактическое мероприятие. Омичи в соцсетях сообщают, что госавтоинспекторы вышли, к примеру, на центральные городские магистрали.
«Водители, находящиеся за рулем в состоянии опьянения, допускают грубые нарушения: превышают скорость, совершают рискованные обгоны, опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров. Чтобы не принести беду себе и окружающим, откажитесь от употребления спиртных напитков перед выездом на машине», — сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции.
Отметим, что водителям, которых поймают за рулём в состоянии алкогольного опьянения, грозит лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 000 рублей.
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