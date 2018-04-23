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Два человека погибли в столкновении внедорожника и грузовика в Зауралье
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Два человека погибли в столкновении внедорожника и грузовика в Зауралье 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Столкновение внедорожника и грузовика на трассе в Курганской области унесло жизни двух человек, фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в соцсети.
По данным регионального ГУ МЧС, авария на 171-м километре автодороги «Иртыш» в Мишкинском районе произошла около 8:30 21 апреля. В ликвидации последствий ДТП участвовала одна единица техники и три сотрудника экстренной службы.
В соцсети один из пользователей написал, что во внедорожнике находились его родственник с невестой, оба погибли на месте, водитель грузовика находится в реанимации. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.
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