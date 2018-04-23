Два человека погибли в столкновении внедорожника и грузовика в Зауралье

Столкновение внедорожника и грузовика на трассе в Курганской области унесло жизни двух человек, фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в соцсети.

По данным регионального ГУ МЧС, авария на 171-м километре автодороги «Иртыш» в Мишкинском районе произошла около 8:30 21 апреля. В ликвидации последствий ДТП участвовала одна единица техники и три сотрудника экстренной службы.