Два человека погибли в столкновении внедорожника и грузовика в Зауралье 

Столкновение внедорожника и грузовика на трассе в Курганской области унесло жизни двух человек, фотографиями с места происшествия очевидцы поделились в соцсети.
По данным регионального ГУ МЧС, авария на 171-м километре автодороги «Иртыш» в Мишкинском районе произошла около 8:30 21 апреля. В ликвидации последствий ДТП участвовала одна единица техники и три сотрудника экстренной службы.
В соцсети один из пользователей написал, что во внедорожнике находились его родственник с невестой, оба погибли на месте, водитель грузовика находится в реанимации. Обстоятельства произошедшего предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.