В Ростове на машины положили мешки с отходами из-за парковки около мусорных жбанов 

В очередной раз ростовчане выписали «народный штраф» водителям, неудачно припарковавшим свои машины. Инцидент произошел на Западном, на улице 2-я Баррикадная.
Водители поставили свои автомобили на обочине около частного дома таким образом, что машины практически уткнулись в два мусорных жбана.
Судя по фото, которое очевидец выложил в группу «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону», из-за такой парковки жильцам частного сектора стало затруднительно ходить до мусорных баков. И поэтому сразу на трех автомобилях оказались мешки с отходами.
Мстители позаботились о том, чтобы пакеты с мусором не унесло ветром, и закрепили их дворниками.
— Наказывать надо проектировщиков, которые сэкономили полметра на дороге. Большегрузы здесь уже не пройдут, — заступился за водителей подписчик паблика.
В начале апреля на Западном хулиганы облили краской Volkswagen, Ford и Mazda.
Судя по всему, злоумышленник заранее готовился. Он использовал два оттенка краски: светлую для машин черного цвета и темную — для белой иномарки.
— Скорее всего, таким образом решили наказать автохамов за неправильную парковку, — предположили местные жители.