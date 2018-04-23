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В Ростове на машины положили мешки с отходами из-за парковки около мусорных жбанов
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В Ростове на машины положили мешки с отходами из-за парковки около мусорных жбанов 

161.ru 2 часа назад
Фото: 161.ru
В очередной раз ростовчане выписали «народный штраф» водителям, неудачно припарковавшим свои машины. Инцидент произошел на Западном, на улице 2-я Баррикадная.
Водители поставили свои автомобили на обочине около частного дома таким образом, что машины практически уткнулись в два мусорных жбана.
Судя по фото, которое очевидец выложил в группу «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону», из-за такой парковки жильцам частного сектора стало затруднительно ходить до мусорных баков. И поэтому сразу на трех автомобилях оказались мешки с отходами.
Мстители позаботились о том, чтобы пакеты с мусором не унесло ветром, и закрепили их дворниками.
— Наказывать надо проектировщиков, которые сэкономили полметра на дороге. Большегрузы здесь уже не пройдут, — заступился за водителей подписчик паблика.
В начале апреля на Западном хулиганы облили краской Volkswagen, Ford и Mazda.
Судя по всему, злоумышленник заранее готовился. Он использовал два оттенка краски: светлую для машин черного цвета и темную — для белой иномарки.
— Скорее всего, таким образом решили наказать автохамов за неправильную парковку, — предположили местные жители.
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