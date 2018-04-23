В Ростове на машины положили мешки с отходами из-за парковки около мусорных жбанов

В очередной раз ростовчане выписали «народный штраф» водителям, неудачно припарковавшим свои машины. Инцидент произошел на Западном, на улице 2-я Баррикадная.

Водители поставили свои автомобили на обочине около частного дома таким образом, что машины практически уткнулись в два мусорных жбана.

Судя по фото, которое очевидец выложил в группу «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону», из-за такой парковки жильцам частного сектора стало затруднительно ходить до мусорных баков. И поэтому сразу на трех автомобилях оказались мешки с отходами.

Мстители позаботились о том, чтобы пакеты с мусором не унесло ветром, и закрепили их дворниками.

— Наказывать надо проектировщиков, которые сэкономили полметра на дороге. Большегрузы здесь уже не пройдут, — заступился за водителей подписчик паблика.

Ford и Mazda. В начале апреля на Западном хулиганы облили краской Volkswagen

Судя по всему, злоумышленник заранее готовился. Он использовал два оттенка краски: светлую для машин черного цвета и темную — для белой иномарки.

— Скорее всего, таким образом решили наказать автохамов за неправильную парковку, — предположили местные жители.