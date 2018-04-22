Увеличилось число жертв ДТП с паломниками

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Число погибших в ДТП с участием автобуса под Тверью выросло до двух 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Число погибших при опрокидывании пассажирского автобуса в Торжке в Тверской области выросло до двух, сообщил Следственный комитет России.
Пассажирский автобус перевернулся в воскресенье в Торжке. По предварительным данным, пострадали 12 человек. Ранее в ведомстве сообщили, что погиб один человек.
"В результате ДТП в Тверской области с участием автобуса скончался второй пострадавший. В ближайшее время будет решён вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
Как отмечается, следователи опросят руководителей ООО "Рустурсервис", которому принадлежит экскурсионный автобус. Будут изъяты документы, представляющие интерес для следствия.
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