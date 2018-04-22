Мужчина открыл стрельбу в кафе на Дмитровском шоссе в Москве

В кафе на Дмитровском шоссе в Москве мужчина ранил из пистолета своего оппонента, пострадавший доставлен в больницу с ранами груди и предплечья, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По его словам, 21 апреля в 22:44 в службу «02» обратился мужчина, который попросил сотрудников полиции приехать по адресу: Дмитровское шоссе, дом 155, корпус 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 22:30 в кафе по указанному адресу в ходе конфликта мужчина из неустановленного пистолета произвел выстрелы в оппонента 1984 года рождения», — сказал собеседник агентства.

С огнестрельным ранением груди и левого предплечья пострадавшего госпитализировали в медучреждение. Полиция проводит проверку по данному факту.