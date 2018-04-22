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Пятерка привычек, которые могут убить даже новый автомобиль
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Пятерка привычек, которые могут убить даже новый автомобиль 

Car.ru 42 минуты назад
Фото: Car.ru
Автоэксперты озвучили причины, которые могут навредить даже новому автомобилю, что приведет к непредвиденному ремонту.
На первом месте стоит ошибка автовладельцев, такая как, езда с полупустым баком, это не очень хорошо влияет на топливную систему и сам бензонасос. Следующей по значимости причиной является довольно резкий старт, это выводит из строя сцепление и износу тормозных систем в целом. Третье место занимает не прогретый автомобиль, особенно это важно в холодное время года. Меньший вред наносит медленная езда на непрогретом авто. Также стоит помнить, что перегружать автомобиль не рекомендуется, это преждевременно выведет из строя подвеску, особенно при передвижении по российским дорогам.
При соблюдении рекомендаций опытных водителей и экспертов можно значительно увеличить срок эксплуатации любого автомобиля без вложений в него.
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