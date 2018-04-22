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«Вот это боевик» — погоня за «синими» парнями в Приморье
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«Вот это боевик» — погоня за «синими» парнями в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Уссурийске очевидцы сняли на видео погоню за пьяной компанией молодых парней, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «ДПС-Контроль».
На кадрах видно, как несколько экипажей ДПС окружают автомобиль и перекрывают ему путь. Полицейские выбегают их своих машин и организуют «осаду» задержанного авто. Спустя несколько секунд двери в машине открываются, и нарушителей тут же задерживают.
По словам очевидцев, автоинспекторы гнались за этим автомобилем несколько минут. Водитель не остановился по требованию полицейских. Во время преследования водитель таранил другие авто и всячески пытался уйти от полицейских. Задержать приморцев удалось только, зажав их с двух сторон. Позже выяснилось, что машина числилась в угоне.
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