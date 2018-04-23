Мужчина расстрелял бывшего мужа своей любовницы в Москве

Мужчина расстрелял второго участниками конфликта из-за сожительницы.

По данным правоохранительных органов, пострадавший ворвался в салон красоты с ножом в руках. В тот же момент туда зашёл второй участник конфликта, который приехал за своей сожительницей, работавшей косметологом.

После выяснилось, что именно с ней собирался расправиться мужчина с ножом, ранее они были женаты.

Нынешний любовник женщины заявил, что у него при себе имеется травмат и попросил убрать нож, однако экс-супруг продолжал угрожать.

Тогда его оппонент сделал несколько предупреждающих выстрелов вверх, но и это не подействовало. Разъярённый москвич с ножом бросился на него, после в ответ получил четыре пули.

Ранения пришлись в лоб, челюсть, туловище и живот.