Мужчина расстрелял бывшего мужа своей любовницы в Москве 

Мужчина расстрелял второго участниками конфликта из-за сожительницы.
По данным правоохранительных органов, пострадавший ворвался в салон красоты с ножом в руках. В тот же момент туда зашёл второй участник конфликта, который приехал за своей сожительницей, работавшей косметологом.
После выяснилось, что именно с ней собирался расправиться мужчина с ножом, ранее они были женаты.
Нынешний любовник женщины заявил, что у него при себе имеется травмат и попросил убрать нож, однако экс-супруг продолжал угрожать.
Тогда его оппонент сделал несколько предупреждающих выстрелов вверх, но и это не подействовало. Разъярённый москвич с ножом бросился на него, после в ответ получил четыре пули.
Ранения пришлись в лоб, челюсть, туловище и живот.
С места происшествия изъято пять гильз и травматический пистолет. Потерпевшего находится в тяжёлом состоянии и пока не может дать показаний, передаёт Агентство городских новостей «Москва».