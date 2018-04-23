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В Оренбурге водитель Ford Focus на «зебре» сбил 22-летнего пешехода
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В Оренбурге водитель Ford Focus на «зебре» сбил 22-летнего пешехода 

АиФ-Оренбург 47 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором 22 апреля пострадал 22-летний пешеход.
Предварительно выяснено, что у дома 4 по улице Мира 25-летний водитель автомобиля Ford Focus сбил молодого мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Пострадавший получил сотрясение головного мозга и вывих правого плечевого сустава, он доставлен в больницу.
Обстоятельства происшествия выясняются. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД региона.
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