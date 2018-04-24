В Оренбурге водитель Nissan врезался в автобус, есть пострадавший

В Оренбурге полицейские выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на регулируемом перекрестке автодороги «Оренбург — Беляевка» и переулка Тупой. Предварительно выяснено, что 57-летний водитель Nissan Sunny при повороте по зеленому сигналу светофора не пропустил автобус «КАВЗ», который ехал во встречном направлении прямо. Спасателям ГУ МЧС региона пришлось деблокировать зажатого водителя иномарки. Он доставлен в больницу с переломом ребер. Как сообщает УМВД области, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.