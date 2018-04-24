Ещё
В Оренбурге водитель Nissan врезался в автобус, есть пострадавший
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Оренбурге водитель Nissan врезался в автобус, есть пострадавший 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге полицейские выясняют обстоятельства ДТП, которое произошло на регулируемом перекрестке автодороги «Оренбург — Беляевка» и переулка Тупой.
Предварительно выяснено, что 57-летний водитель Nissan Sunny при повороте по зеленому сигналу светофора не пропустил автобус «КАВЗ», который ехал во встречном направлении прямо.
Спасателям ГУ МЧС региона пришлось деблокировать зажатого водителя иномарки. Он доставлен в больницу с переломом ребер.
Как сообщает УМВД области, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
АиФ-Оренбург: последние новости
Собственный источник: в Оренбурге автобус переехал женщину Соцсети: в Оренбурге на Пролетарской перевернулась машина скорой помощи В Бугуруслане нетрезвая женщина в гостях выпала с балкона 3 этажа
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов3
Россиян заставят сдавать на права по-новому34
Жертвы мечты: 10 автомобилей, с которыми можно «попасть»
Казахстан закрыл границу с Россией81
Ремнем по инспектору: Верховный суд оправдал нарушителя1
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
02:00
На глазах у G7: грузовик переехал пешеходов
ДТП Статьи
00:57
Непредсказуемая «Нива» поставила водителя в тупик
ДТП
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:40
Выезд Jeep на дорогу обернулся дракой
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение