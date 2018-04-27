Дорожно-транспортный коллапс

Фото с ресурса w-ip.ru Только за три первых месяца 2018 года на территории региона произошло 411 ДТП. С этой печальной статистики началось заседание областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Однако, как отметил докладчик — Александр Новиков (начальник областного УГИБДД ), этот показатель снизился почти на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Погибших, к сожалению, стало больше — 50 человек. Каждое четвёртое смертельное ДТП по статистике — выезд на встречку. 20% таких происшествий происходило в ночное время, когда, по мнению инспекторов, имелась вероятность переутомления водителей.

На федеральных трассах количество аварий постепенно снижается. На дорогах регионального значения количество ДТП остаётся на прежнем уровне. Все районы ведут профилактические работы с автолюбителями, чтобы водители соблюдали ПДД.

Кроме того, к профилактике безопасности дорожного движения подключились и родители. Во многих городах образовались так называемые родительские патрули, которые рассказывают детям о том, как правильно переходить дорогу и другие правила. Инспекторы отмечают, что благодаря таким инициативным группам дети стали носить световозвращающие элементы, которые помогают водителям увидеть школьников заранее и успеть среагировать на возможную опасную ситуацию.

Большая работа сейчас проводится инспекторами ГИБДД по мониторингу пешеходных переходов. Увы, многие из них не соответствуют нормативам. Где-то отсутствуют знаки, где-то разметка, а в ряде случаев не горят фонари и отсутствуют ограждения. Все замечания направляются в муниципалитеты, чтобы в дальнейшем недостатки были устранены.

Судя по отчётам, которые сдали муниципалитеты — у них всё хорошо, а вот в ГИБДД считают иначе. Алексей Конышев раскритиковал такую работу администраций муниципальных образований: «Это ваша зона ответственности. Надо, чтобы конкретные пункты были, а не чтобы просто поговорить. „Хорошо“ или „стало лучше“ — это не конкретика. У вас там идеально всё? В виде таблицы надо делать. Чтобы видно было что сделано, а что нет».

Александр Новиков продолжил доклад. Сотрудниками ГИБДД было выдано 440 предписаний на устранение неполадок в уличном освещении и дорожной разметке. Начальник управления ГИБДД отметил, что за три месяца штрафы составили свыше миллиона рублей. Если физические лица не возражают, то юрлица постоянно «бегают» в суды, считая штрафы необоснованными:«Мы всё фиксируем и видим, что нет разметки, а нам доказывают, что она там есть. Ну, это смешно».

За прошедшие три месяца года в ГИБДД получили 181 жалобу на дороги от жителей региона. Чаще всего жалуются на дороги Александровского, Ковровского, Вязниковского районов и областного центра. «В ненадлежащем виде находятся центральные улицы, а мы все знаем, что у нас на носу большие праздники. Надо в порядок приводить», — отметил Новиков.

Что касается аварий с участием детей, то их стало на 17 меньше — всего 38. Причём пострадали они в большинстве случаев, будучи пассажирами, в том числе 4 раза, когда родители не пристегнули своих детей. В шести происшествиях были виноваты сами дети. Столько же раз водители сбивали детей на пешеходных переходах.

Большое внимание в ГИБДД уделили в этот раз пассажирским перевозкам. Мы неоднократно делали материалы про рейды инспекторов. Самой значимой за последнее время стала операция «Автобус». «Мы зафиксировали 695 нарушений в области. Оштрафовали 29 должностных лиц. А самый возмутительный случай зафиксировали на автовокзале. Автобус „Владимир — Собинка“ возил людей без наличия тормозов. Ну это вообще ни в какие рамки не лезет», — резко высказался Александр Новиков.

Всего за три месяца в области зафиксировано 26 аварий с участием общественного транспорта, большая часть которых — по вине водителей. Травмы различной степени тяжести получили 28 человек.

Кроме того, с 1 октября 2019 года согласно постановлению Правительства перевозить детей на автобусах, выпущенных более 10 лет назад, будет запрещена. А в области у нас достаточно много таких автобусов и парк стоит обновить. Под удар попадут не только перевозки школьников в образовательные учреждения региона, но и перевозка спортсменов на соревнования. Из-за этого постановления области понадобится примерно 30 новых автобусов.